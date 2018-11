Condividi | Red 9:37 Uno degli obiettivi strategici sul tema dell’ambiente del Lions International è quello di proteggerlo per il benessere di tutta la comunità. Tra le aree di interesse internazionale per l’anno sociale 2018-2019, oltre al diabete, al cancro pediatrico, alla vista, alla fame, il quinto ambito è quello dell’ambiente I Lions Alghero si occupano di dissesto idrogeologico



ALGHERO - Uno degli obiettivi strategici sul tema dell’ambiente del Lions International è quello di proteggerlo per il benessere di tutta la comunità. Tra le aree di interesse internazionale per l’anno sociale 2018-2019, oltre al diabete, al cancro pediatrico, alla vista, alla fame, il quinto ambito è quello dell’ambiente. Molti service saranno improntati su questi cinque argomenti.



In un momento in cui il sistema ecologico è a rischio, sensibilizzare ed informare diventa fondamentale ed eticamente giusto. Anche i giovani Lions, i Leo, si occupano di natura e di salvaguardia dell’ecosistema con la prospettiva di proteggere e di valorizzare la natura e di rendere sostenibili le risorse a disposizione. Il Lions club Alghero dedica una prima serata al tema dell’ambiente con un incontro in cui due esperti tratteranno il tema del dissesto idrogeologico che, in particolare, in Sardegna, continua a creare danni, distruzione e troppo spesso vittime.



Il geologo Giovanni Tilocca, docente di geografia e ricercatore, terrà una relazione sulle conseguenze del dissesto e sui problemi e la natura dell'erosione costiera. Seguirà l'intervento del funzionario del Dipartimento meteo climatico dell'Arpa Sardegna che parlerà del ruolo della Protezione Civile. L'appuntamento è oggi (venerdì), alle 19.30, al ristorante "Al Refettorio". Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web lionsclubalghero@tiscali.it.