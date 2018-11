Condividi | Red 15:19 I bambini nati dal 2015 al 2018 potranno ritirare gratuitamente la propria copia de “L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons” nella biblioteca comunale Rafael Sari di Alghero Mans manetes: continua la promozione



ALGHERO - Continua la promozione di “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”. I bambini nati dal 2015 al 2018 potranno ritirare gratuitamente la propria copia nella biblioteca comunale Rafael Sari di Alghero. Il progetto della Plataforma per la llengua, organizzazione non governativa che lavora per promuovere la lingua catalana come strumento di coesione sociale, ha visto la produzione di un libro-disco in lingua catalana di Alghero dedicato a bambini ed adolescenti, distribuito gratuitamente in tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, dalle materne alle superiori, a tutto il corpo docente ed agli alunni. Ma la capillare distribuzione non si ferma qui.



Infatti, il libro-disco verrà consegnato gratuitamente grazie ai dipendenti della biblioteca comunale a tutti i bambini algheresi ancora in età prescolare (nati dal 2015 al 2018), che non hanno potuto beneficiare della propria copia nell’anno scolastico 2017/18. Per la consegna gratuita, le famiglie possono andare nella biblioteca di Piazza del Molo 2, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, e dal lunedì al giovedì, anche dalle 15.30 alle 18.30. I nati a partire dal primo ottobre, hanno ricevuto e continuano a ricevere un esemplare al momento della registrazione, grazie alla collaborazione dell’ufficio anagrafe. In questo modo, fino all’esaurimento delle scorte, si garantirà almeno una copia del materiale in ogni casa, portando in ogni famiglia la musica tradizionale. Lo scopo principale è far entrare in contatto le nuove generazioni con la lingua catalana di Alghero e degli altri territori del dominio linguistico. Inoltre, il progetto ha una forte valenza culturale, linguistica, pedagogica e di promozione della città, ampliando la conoscenza della varietà algherese, nel resto dei territori di lingua catalana, dove la Plataforma per la llengua opera.



Mans Manetes è stato presentato durante il Festival BarnaSants, a gennaio, al Teatro Civico di Alghero, ed a marzo, all'Auditori de Joventut, a l'Hospitalet de Llobregat. Inoltre, le canzoni algheresi di Mans Manetes sono arrivate, grazie alla tournèe organizzata a novembre dalla Plataforma per la llengua, a Valencia, Gandia e Castelló (paese valenciano) ed a Cassà de la Selva (Girona) nel festival Càntut. La produzione artistica dell'intero progetto è stata curata dai catalani Marc Serrats (Xerramequ) e Raph Dumas che, con la consulenza del musicista algherese Claudio Gabriel Sanna, hanno arrangiato e modernizzato canzoni tradizionali e di autori come Pasqual Gallo, Pino Piras, Mariano Piras, Franco Cano, Antonello Colledanchise ed Angel Maresca Lo Barber, per citarne alcuni. Gli interpreti del cd sono un coro formato da ragazzini algheresi: Bianca Arras, Michele Calaresu, Carla Carboni, Viola Chiavetta, Matilde Giaimis, Anita Maltana, Alessandro Meraglia, Marta Motzo, Alessia Paddeu e Giulia Tufa; diversi artisti di tutto il dominio linguistico catalano: Joan Garriga, Arnau Caparó, Pau Elias (Aquafonia), Neus Berenguer, Mireia Vives i Borja Penalba, Xarli Oliver, Carles Sanjosé, Meritxell Gené, Pot Petit, Guillem Roma, Carles Belda e Pau Alabajos; oltre agli algheresi Àngel Maresca Lo Barber e Danilo Lutzoni (cantante de I Pirati), Arianna Cocozza e Franco Cano con l'alunna Sophia Cadoni. Il progetto sostenuto dalla Generalitat de Catalunya, gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.