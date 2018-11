Condividi | Red 14:41 Domani, anche nella Riviera del corallo si terrà la Colletta alimentare del Banco alimentare, che vede coinvolti oltre 13mila supermercati italiani, un’iniziativa giunta alla 22esima edizione Banco alimentare ad Alghero



ALGHERO - Domani, sabato 24 novembre, dalle 8.30 alle 20, anche ad Alghero si terrà la Colletta alimentare del Banco alimentare, che vede coinvolti oltre 13mila supermercati italiani, un’iniziativa giunta alla 22esima edizione. I volontari del Banco alimentare indosseranno una pettorina gialla e, chi vorrà, potrà trovarli fuori dai negozi Delta Coop (il Commer di Via don Minzoni ed il Commer 2 di Via Marconi), Eurospin (in Via La Marmora ed a Galboneddu) e Conad (in Via Mazzini). Tutti i beni raccolti saranno poi distribuiti alle associazioni di volontariato riconosciute, che dedicano la propria attività al sostegno alimentare dei più bisognosi. Commenti ALGHERO - Domani, sabato 24 novembre, dalle 8.30 alle 20, anche ad Alghero si terrà la Colletta alimentare del Banco alimentare, che vede coinvolti oltre 13mila supermercati italiani, un’iniziativa giunta alla 22esima edizione. I volontari del Banco alimentare indosseranno una pettorina gialla e, chi vorrà, potrà trovarli fuori dai negozi Delta Coop (il Commer di Via don Minzoni ed il Commer 2 di Via Marconi), Eurospin (in Via La Marmora ed a Galboneddu) e Conad (in Via Mazzini). Tutti i beni raccolti saranno poi distribuiti alle associazioni di volontariato riconosciute, che dedicano la propria attività al sostegno alimentare dei più bisognosi.