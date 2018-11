Condividi | Red 22:26 Questa mattina, il sindaco di Sassari Nicola Sanna e la presidente del Consiglio Esmeralda Ughi hanno incontrato a Palazzo Ducale una delegazione dal Sudan e dalla Repubblica di Macedonia Sudan e Macedonia: delegazioni a Palazzo Ducale



SASSARI – Questa mattina (venerdì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna e la presidente del Consiglio Esmeralda Ughi hanno incontrato a Palazzo Ducale una delegazione dal Sudan e dalla Repubblica di Macedonia. Fabrizio Lobasso (ambasciatore italiano in Sudan), Abdalla Ali Mohammed (docente di Ostetricia e ginecologia e rettore dell'Università di Kassala) ed Azis Pollozhani (rettore della Mother Teresa University di Skopje, già ministro ed ambasciatore macedone) si trovano in Sardegna come ospiti dell'Università degli studi di Sassari e del Comune di Stintino, dove parteciperanno al convegno "Dialogando", in programma domani, sabato 24, e domenica 25 novembre. Ad accompagnarli nell'incontro, Salvatore Rubino, del Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Sassari, responsabile dei progetti di cooperazione dell'Università in Sudan, finanziati dall'Agenzia italiana cooperazione e sviluppo.