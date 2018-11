video Condividi | A.S. 10:39 «Giù la maschera, 4 corsie un problema politico»



Quasi una risposta indiretta al collega leghista Michiele Pais che sostiene come la 4 corsie si riduca ad un problema esclusivamente tecnico. Niente di tutto questo come confermato perfino da Matteo Salvini, tutt´altro. Pietro Sartore al microfono del Quotidiano di Alghero rilancia la posizione sua e di migliaia di cittadini che in queste ore firmano per la Sassari-Alghero: «dopo le dichiarazioni di Salvini è tutto molto chiaro, la 4 corsie è esclusivamente un problema politico all´interno del Governo». E chiede unità per una battaglia della città, senza colori politici.