video Condividi | Red 19:01 Fumata nera dal vertice in programma oggi a Cagliari, se ne riparla a dicembre: non c´è intesa tra i partiti del Centrodestra per il candidato presidente. Neanche la presenza del vicepremier ha portato allo scatto decisivo in favore del senatore del PsdAz Christian Solinas. Prossimo incontro all´inizio del mese prossimo Non basta Salvini, Solinas in stand-by



CAGLIARI - Fumata nera dal vertice in programma oggi (venerdì) a Cagliari: non c'è intesa tra i partiti del Centrodestra per il candidato presidente della Regione autonoma della Sardegna. Neanche la presenza del vicepremier Matteo Salvini, nell'isola per un tour elettorale, ha portato allo scatto decisivo in favore del senatore del PsdAz Christian Solinas, candidato indicato dalla Lega.



L'incontro tra alleati si è svolto a margine del 34esimo Congresso del Partito sardo d'azione, ma non è stato decisivo. Il candidato dovrebbe venir indicato ufficialmente ad inizio dicembre quando, per la quinta volta, i rappresentanti dei partiti che compongono la Coalizione di Centrodestra si risiederanno attorno ad un tavolo.



I competitors (Centrosinistra e Movimento 5 stelle), dovrebbero ufficializzare i propri candidati presidente tra domani (Zedda in netta pole position) e la prossima settimana (i pentastellati con le Regionarie). Salvini, predicando trasparenza per la sua parte politica, non sembra preoccuparsi degli avversari forte, pare, di un sondaggio che lui stesso ha commentato come “assolutamente insperato e incredibile”.



Nella foto: un momento del congresso del Psd'Az Commenti CAGLIARI - Fumata nera dal vertice in programma oggi (venerdì) a Cagliari: non c'è intesa tra i partiti del Centrodestra per il candidato presidente della Regione autonoma della Sardegna. Neanche la presenza del vicepremier Matteo Salvini, nell'isola per un tour elettorale, ha portato allo scatto decisivo in favore del senatore del PsdAz Christian Solinas, candidato indicato dalla Lega.L'incontro tra alleati si è svolto a margine del 34esimo Congresso del Partito sardo d'azione, ma non è stato decisivo. Il candidato dovrebbe venir indicato ufficialmente ad inizio dicembre quando, per la quinta volta, i rappresentanti dei partiti che compongono la Coalizione di Centrodestra si risiederanno attorno ad un tavolo.I competitors (Centrosinistra e Movimento 5 stelle), dovrebbero ufficializzare i propri candidati presidente tra domani (Zedda in netta pole position) e la prossima settimana (i pentastellati con le Regionarie). Salvini, predicando trasparenza per la sua parte politica, non sembra preoccuparsi degli avversari forte, pare, di un sondaggio che lui stesso ha commentato come “assolutamente insperato e incredibile”.Nella foto: un momento del congresso del Psd'Az • Guarda e condividi il video su Alguer.tv