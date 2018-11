Condividi | Red 23:26 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un professionista locale operante nel campo legale Scoperta evasione fiscale per oltre 60mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un professionista locale operante nel campo legale. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.



L'uomo è stato individuato dopo una segnalazione elaborata a livello centrale all’esito di un’analisi effettuata su una platea di contribuenti, la cui posizione, censita nelle diverse banche dati del Corpo, presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi e dell’ Iva. Le attività ispettive hanno consentito di rilevare che il professionista, per il periodo d’imposta 2016, aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette, occultando 60.837euro, configurandosi pertanto evasore totale.



