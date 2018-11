Condividi | Red 9:31 Unica coppia sarda in gara, i judoka dello Judo club Alghero Ilaria e Nicola Placidi, dopo aver fatto un brillante percorso nei circuiti del Gran prix, si sono cimentati nei Campionati italiani di Kata, raggiungendo il settimo posto nel Kodokan Goshin Jitsu, che si è svolto domenica a Vittorio Veneto I Placidi tengono alta la bandiera Sarda



ALGHERO – Unica coppia sarda in gara, i judoka dello Judo club Alghero Ilaria e Nicola Placidi, dopo aver fatto un brillante percorso nei circuiti del Gran prix, si sono cimentati nei Campionati italiani di Kata 2018, raggiungendo il settimo posto nel Kodokan Goshin Jitsu (il Kata dell’autodifesa), che si è svolto domenica a Vittorio Veneto. Gli atleti hanno conquistato la partecipazione al Campionato italiano e quindi la possibilità di gareggiare con gli atleti più esperti, in quanto si sono classificati nei primi tre posti del Criterium nazionale di Kata, un circuito di gare riservato alle nuove coppie.



Con il risultato di Vittorio Veneto si sono classificati al secondo posto al Circuito nazionale di kata criterium 2018 e l’accesso alle gare del Gran prix nazionale di Kata del 2019, il circuito di gare dedicato agli atleti della Nazionale, con la possibilità di essere convocati nelle gare internazionali. Altro importante risultato per i Placidi, grazie agli eccellenti risultati del 2018, sono stati convocati ad un Raduno nazionale, che si svolgerà domenica 9 dicembre nel Centro olimpico federale “Matteo Pellicone” di Ostia.



Nella foto: Nicola Placidi Commenti ALGHERO – Unica coppia sarda in gara, i judoka dello Judo club Alghero Ilaria e Nicola Placidi, dopo aver fatto un brillante percorso nei circuiti del Gran prix, si sono cimentati nei Campionati italiani di Kata 2018, raggiungendo il settimo posto nel Kodokan Goshin Jitsu (il Kata dell’autodifesa), che si è svolto domenica a Vittorio Veneto. Gli atleti hanno conquistato la partecipazione al Campionato italiano e quindi la possibilità di gareggiare con gli atleti più esperti, in quanto si sono classificati nei primi tre posti del Criterium nazionale di Kata, un circuito di gare riservato alle nuove coppie.Con il risultato di Vittorio Veneto si sono classificati al secondo posto al Circuito nazionale di kata criterium 2018 e l’accesso alle gare del Gran prix nazionale di Kata del 2019, il circuito di gare dedicato agli atleti della Nazionale, con la possibilità di essere convocati nelle gare internazionali. Altro importante risultato per i Placidi, grazie agli eccellenti risultati del 2018, sono stati convocati ad un Raduno nazionale, che si svolgerà domenica 9 dicembre nel Centro olimpico federale “Matteo Pellicone” di Ostia.Nella foto: Nicola Placidi