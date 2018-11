Condividi | Red 13:18 Dopo la settimana di pausa per l´impegno di Ivona Kozobashiovska con la Nazionale macedone, le algheresi si rituffano nel massimo campionato regionale. Oggi, per l´ottava giornata, l´avversario è l´Astro Cagliari Basket: la Mercede riparte da Selargius



ALGHERO - La Mercede riparte da Selargius. Dopo la settimana di pausa per l'impegno di Ivona Kozobashiovska con la Nazionale macedone, le algheresi si rituffano nel massimo campionato regionale di pallacanestro femminile.



Oggi (sabato), alle 17, per l'ottava giornata, l'avversario è l'Astro Cagliari. L'appuntamento è nella Struttura geodetica di Viale Vienna 1, a Selargius.



Per cercare di prolungare l'imbattibilità stagionale, dopo sei vittorie in altrettanti match disputati, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara. Obinu, capitan Marta Solinas, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri.