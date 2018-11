Condividi | Red 14:23 Era appena sbarcato alla guida della sua auto al porto de La Maddalena, quando i finanzieri della Sezione Operativa navale hanno fermato un sassarese che aveva manifestato forte nervosismo al momento del controllo Droga alla Maddalena: 40enne in manette



LA MADDALENA - Era appena sbarcato alla guida della sua auto al porto de La Maddalena, quando i finanzieri della Sezione Operativa navale hanno fermato un 40enne sassarese che aveva manifestato forte nervosismo al momento del controllo tale da indurre i militari ad estendere il controllo anche ai bagagli trasportati. A quel punto, è emerso che una delle borse conteneva sostanza stupefacente (dieci involucri di hashish per un peso complessivo di 70grammi ed un involucro con 110grammi di marijuana).



Immediatamente allertati dai colleghi del Navale, i militari della Compagnia di Sassari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, dove venivano trovati altri 29grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Il 40enne, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania, è stato arrestato ed accompagnato nella caserma della Guardia di Finanza di Olbia per il successivo processo per direttissima.