Sono sessantacinque i nuovi mezzi consegnati. Si va verso il rinnovo totale della flotta del trasporto pubblico locale. La Giunta regionale ha stanziato 200milioni di euro per novecento mezzi Consegnati i nuovi bus a Pratosardo



PRATOSARDO - I sessantacinque nuovi autobus Arst consegnati oggi (sabato) a Pratosardo, alla presenza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, dell’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, con il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, l’amministratore unico ed il direttore Arst Chicco Porcu e Carlo Poledrini e Davide Pollano della Iveco, sono un altro importante passo verso il rinnovamento totale di tutta la flotta del trasporto pubblico locale. La Giunta regionale ha stanziato in totale quasi 200milioni di euro per l’acquisto di almeno novecento mezzi.



«L’obiettivo è quello di innalzare costantemente gli standard di efficienza e di qualità della mobilità a partire proprio dalle zone interne della Sardegna che spesso soffrono più di altri territori le carenze di infrastrutture e servizi nell’ambito del trasporto pubblico locale - spiega Pigliaru - L’acquisto dei pullman rientra pienamente nella politica di investimenti della Giunta per lo svecchiamento del sistema dei trasporti regionale su gomma e su ferro, campo nel quale sono state rese disponibili cifre considerevoli che non hanno precedenti, sia per quanto riguarda l’ammodernamento della rete sia del materiale rotabile. Esistono opportunità per fare trasporto locale con un modello rinnovato e innovativo che sappia utilizzare per esempio tecnologie digitali, in grado di attivare energie private e fortemente coordinate con il pubblico - ha concluso il governatore - La Sardegna può essere un luogo di interessante sperimentazione di questa modalità».



«I sessantacinque nuovi pullman sono parte dei centouno acquistati con uno stanziamento di 22,8milioni di euro messo in campo dalla Giunta Pigliaru per il trasporto pubblico – continua Careddu – A questo, si aggiungeranno altri 150milioni di fondi Cipe, che consentiranno il rinnovo di oltre 650 bus, cioè tutta la flotta del Tpl. Proprio mercoledì, il ministro dei Trasporti Toninelli ha promesso la firma della convenzione entro l’anno. In più, sono in corso di definizione le procedure per il bando di 121 mezzi con 33milioni tra fondi Fsc e cofinanziamento delle aziende. In totale, quasi novecento nuovi bus e 200milioni a disposizione. Questi i numeri degli interventi sulla gomma portati avanti nella legislatura dall’Assessorato, che si integrano in un programma complessivo di investimenti per il miglioramento di tutti i servizi di mobilità. Ringrazio il direttore generale dell’Assessorato dei Traporti Gabriella Massidda e tutta la struttura che hanno seguito ogni dettaglio dei complessi iter amministrativi necessari per il raggiungimento di questi importanti traguardi». Strettamente connessa con la qualità del servizio è la politica delle agevolazioni per gli utenti: «La Giunta ha stanziato 10,5milioni in Finanziaria per consentire di abbattere dell’80percento i costi dei biglietti per gli studenti», conclude l'assessore. Porcu chiosa ricordando, che «ci sono zone ad alta domanda e ci sono zone ad alto bisogno. Noi vogliamo essere, sempre di più, un operatore che coniuga l’efficienza con la speciale consapevolezza del ruolo sociale prima che economico per i territori della Sardegna».



