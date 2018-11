Condividi | Red 17:33 «La politica non deve arretrare davanti ai diritti», ha dichiarato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente, in occasione della Giornata internazionale per l´eliminazione della violenza contro le donne Contro la violenza sulle donne, Spano richiama la politica



CAGLIARI - «La violenza di genere coinvolge tutta la società e la politica deve occuparsene senza arretrare, perché i numeri contro le donne sono allarmanti. Le donne impegnate nel quotidiano sono moltissime e l'impegno di oggi va sentito nella sua pienezza e in tutta la sua attualità, specie alla luce delle continue minacce di politiche discriminatorie».



Lo dichiara l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. «Lo dobbiamo a tutte le donne – prosegue Spano - di ogni età e condizione sociale».



«E a quelle che vivono l'orrore in una drammatica solitudine. A loro, in particolare, va la nostra vicinanza e l'appello a non restare mai in silenzio davanti alla violazione della vostra persona e dei vostri diritti», ha concluso l'esponente della Giunta Pigliaru.



Nella foto: l'assessore regionale Donatella Spano