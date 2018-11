Condividi | Red 9:08 Anche questa settimana, l´Università per le tre età di Alghero organizza due conferenze, martedì e venerdì pomeriggio, nel salone dell´ex Seminario, in Via Sassari 179 Ute Alghero con Piras e Porcu



ALGHERO – Anche questa settimana, l'Università per le tre età di Alghero organizza due conferenze, sempre alle 16.30, nel salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Domani, martedì 27 novembre, il docente di Storia e filosofia Pier Luigi Piras terrà una conferenza su "Israele: storia di uno Stato moderno". Venerdì 30, invece, il direttore del Museo Casa Manno Mauro Porcu terrà la conferenza intitolata "Da Alghero a Torino: vita e opere di Giuseppe Manno, un produttore di cultura alla corte del Re".