«Entro il 2018, sarà pubblicato il bando per le procedure della mobilità, alle quali parteciperanno i lavoratori», ha dichiarato l´assessore regionale del Personale Filippo Spanu. Sottoscritta l´intesa con Abbanoa Lavoratori ex Esaf: bando entro l´anno



CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna, con tutte le sue Amministrazioni, negli avvisi di mobilità per le figure professionali previste nei piani del fabbisogno per l’acquisizione del personale non dirigente, darà priorità al personale ex Esaf attualmente negli organici di Abbanoa. La società che gestisce il servizio idrico, dal canto suo, si impegna a rilasciare i relativi nulla osta alla cessione del contratto.



Lo prevede l’intesa quadro sottoscritta dall’assessore regionale del Personale Filippo Spanu e dal direttore generale Maria Giuseppina Medde con l’amministratore unico e con il direttore generale di Abbanoa Abramo Garau e Sandro Murtas. «Entro la fine del 2018 – ha dichiarato Spanu, che ha fatto il punto della situazione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali – sarà pubblicato il bando per le procedure della mobilità alle quali parteciperanno i lavoratori ex Esaf. L’intesa è il frutto di un’azione orientata al raggiungimento di un obiettivo condiviso e per questo ringrazio l’amministratore unico di Abbanoa Abramo Garau».



La Giunta, nel Piano del fabbisogno dell’Amministrazione regionale approvato a luglio, ha previsto il reclutamento con procedure di mobilità di cinquantasette lavoratori ex Esaf (nove per la categoria “D”, quarantatre per la “C” e cinque per la “B”). «I contingenti da destinare alla mobilità - ha spiegato l’assessore – saranno sicuramente ampliati nel prossimo Piano del fabbisogno». Queste procedure rappresentano ulteriori fasi attuative dei processi di inquadramento del personale ex Esaf nelle amministrazioni del Sistema Regione in base alla legge 10 del 2005.



