Prosegue ad Alghero l´iter per l´apertura della prima Farmacia Comunale: sarà ubicata tra i quartieri Lido e Pietraia. Prevista anche la possibilità d´istituire un "armadio farmaceutico" per le Borgate Farmacia Comunale, individuata la zona



ALGHERO - Via Lido, Via Castelsardo, Via Porto Torres, Via Galileo Galilei, Via Degli Orti, Via Enrico Costa. Sarà ubicata a nord della città tra i quartieri Lido e Pietraia la tredicesima farmacia, la prima Comunale della città di Alghero. La Giunta presieduta dal sindaco Mario Bruno, ha approvato nei giorni scorsi la proposta del gruppo di lavoro costituito dal Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico Servizio Sistemi Informativi Territoriali (Sit) coordinato dal segretario generale dr. Luca Canessa, che individua la localizzazione della Farmacia Comunale.



Garantirà una più capillare presenza sul territorio del servizio, ottenendo una copertura più ampia del territorio di Alghero in considerazione della necessità di assicurare servizi a rilevanza sociale ad ampi strati di popolazione residenti in zone del Comune assai estese ed eterogenee, con l’estensione del servizio a tutte le fasce di popolazione, anche le più deboli. Un lavoro attento e certosino quello sviluppato dal gruppo intersettoriale.



Analizzata l'ubicazione di tutte le 12 farmacie oggi presenti sui quartieri urbani, comprese le due sedi di Fertilia e Santa Maria la Palma, la cui esigenza correlata all'incremento di presenze nella stagione turistica può essere adeguatamente superata mediante l'istituzione di un apposito "armadio farmaceutico", strumento previsto dalla normativa di settore. Per l'ubicazione della tredicesima farmacia, si è così individuato l'areale che assicura il rapporto di una farmacia ogni tremilatrecento abitanti e rispettando la prescrizione normativa della distanza di duecento metri rispetto alle altre sedi farmaceutiche presenti.