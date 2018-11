Condividi | M.P. 13:27 Marco Sanna, 47 anni di Sassari è il nuovo amministratore unico della società in house Multiservizi. Il sindaco Sean Wheeler lo ha selezionato tra i dieci candidati che avevano presentato domanda Multiservizi, nominato il nuovo amministratore



PORTO TORRES – Marco Sanna, 47 anni di Sassari è il nuovo amministratore unico della società in house Multiservizi. Il sindaco Sean Wheeler lo ha selezionato tra i dieci candidati che avevano presentato domanda al Comune di Porto Torres.



Un bando pubblicato in seguito alle dimissioni di Antonio Masala che aveva lasciato a causa di alcuni contratti non rinnovati con l’azienda in house. La scelta è ricaduta su Marco Sanna, dottore commercialista con una lunga esperienza alla guida di società partecipate.



