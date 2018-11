Condividi | M.P. 14:16 Al via la campagna di sensibilizzazione promossa dall’amministrazione sul contrasto al disagio giovanile.La prima iniziativa è proposta giovedì in collaborazione con istituzioni e professionisti del settore Contrasto al disagio giovanile: convegno a Porto Torres



PORTO TORRES - "Il disagio giovanile oggi: come ridefinire il ruolo dell’adulto" è il titolo del convegno organizzato dall’Amministrazione comunale, in programma giovedì 29 novembre, alle ore 17.30, nella sala conferenze “Filippo Canu”. Al tavolo siederanno rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore educativo. L’incontro è aperto a tutti i cittadini. Si tratta della prima di una serie di iniziative che il Comune di Porto Torres promuoverà per ragionare insieme alle famiglie, con specifiche attività di formazione, su come garantire il benessere delle giovani generazioni.



Al convegno interverranno: Alessandra Nivoli, responsabile dello sportello di Vittimologia Aou - Uniss di Sassari; Lorenza Bazzoni, dirigente psicologo unità operativa Neuro-Psichiatria infantile - gruppo di lavoro sugli Abusi e Maltrattamenti sui minori Ats Sardegna - Assl Sassari; Francesco Cattari, direttore del servizio Dipendenze patologiche comportamentali e da sostanze psicoattive, Ats Sardegna - Assl Sassari; Maria Grazia Mazzoni, responsabile dell'ufficio servizio sociale minorenni, ministero della Giustizia. Previsti anche gli interventi di due professionisti che a fianco delle istituzioni lavorano sul campo per promuovere benessere tra i più giovani: Manolo Cattari, Psicoterapeuta-psicologo dello Sport, da anni impegnato sul territorio a fianco della scuola e delle associazioni sportive; Monia Satta, pedagogista consigliera Apei Sardegna, la quale illustrerà il ruolo centrale che il pedagogista e l'educatore rivestono nella ridefinizione del ruolo educativo.



Modera l’incontro Rosella Nuvoli, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Porto Torres. «Si tratta della prima iniziativa di un progetto formativo che proseguirà anche nei prossimi mesi. Vogliamo sensibilizzare le famiglie a ragionare sui modelli educativi più idonei per garantire il benessere ai giovani. La Consulta del Volontariato cittadina si è offerta di coadiuvare l'attività dell'Amministrazione per fornire spunti di riflessione sulla genitorialità proprio nei luoghi di vita delle famiglie», sottolinea l’Assessora Nuvoli.



«Spesso leggiamo articoli di cronaca alquanto allarmanti che hanno come protagonisti i nostri giovani. Non basta che il problema ci preoccupi. Dobbiamo occuparcene, e subito, perché la responsabilità del benessere dei ragazzi è di noi adulti. La nostra comunità ha pianto nell’ultimo anno la perdita di due giovani che hanno compiuto un gesto estremo. Come in tante realtà abbiamo minori vittime di bulli, ragazzi aggressivi verso se stessi e verso le cose, autori di reato e dipendenti da sostanze, videogames, gioco d’azzardo. Ci sono ragazzi che stanno male e che soffrono, assieme a tanti che stanno bene e si trovano ad affrontare la loro crescita con più serenità ed equilibrio. Ma i dati ci impongono prudenza e presa di coscienza», aggiunge Rosella Nuvoli.



