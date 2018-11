Condividi | Red 15:03 Durante la notte tra sabato e domenica, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Orroli, che da tempo ha intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti e dei reati in genere, nel corso di un servizio ha notato un’autovettura a fari spenti con a bordo solo il conducente che, si aggirava nei pressi dell’abitato di Orroli con una guida pericolosa Forza il posto di blocco: denunciato



ORROLI – Durante la notte tra sabato e domenica, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Orroli, che da tempo ha intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti e dei reati in genere, nel corso di un servizio ha notato un’autovettura a fari spenti con a bordo solo il conducente che, si aggirava nei pressi dell’abitato di Orroli con una guida pericolosa. All’“Alt” intimato dai militari, l’uomo ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga effettuando manovre pericolose e tentando di fare uscire dalla sede stradale i Carabinieri che lo seguivano.



Dopo il rocambolesco inseguimento, il conducente scendeva dall’auto e scappava a piedi. Bloccato, è stato identificato: si tratta di un 18enne privo di patente di guida perché mai conseguita.



E' quindi scattata la denuncia in stato di libertà all'Autorità giudiziaria. Continueranno i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro con un'azione sempre più attenta ed aderente ai bisogni del territorio, a tutela della cittadinanza.