Condividi | Red 20:26 Giovedì, il Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna ha preso parte alla 16esima azione comune organizzata dal network delle Polizie ferroviarie europee RailPol per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni criminosi in ambito ferroviario 24Blue a Sassari: interviene la Polizia ferroviaria



SASSARI – Giovedì, il Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna ha preso parte alla 16esima azione comune organizzata dal network delle Polizie ferroviarie europee RailPol per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni criminosi in ambito ferroviario. Gli operatori della Sottosezione Polfer di Sassari hanno identificato ventiquattro persone presidiando tre stazioni e quattro treni: quotidianamente impegnati nel garantire la sicurezza e gli spostamenti dei viaggiatori, l’azione comune è stata un’ulteriore occasione per intensificare la presenza nelle stazioni ferroviarie e nelle tratte di competenza.



Non meno efficaci sono stati i servizi dedicati all’inibizione di comportamenti illeciti ed all’azione repressiva di fenomeni criminosi. Infatti, gli operatori del posto Polfer di Chilivani si sono distinti per aver denunciato due persone per essersi rifiutate di fornire indicazioni sulla propria identità personale: uno dei due è stato anche deferito per oltraggio a pubblico ufficiale.



Gli operatori del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna anche durante il 16esimo RailPol action day “24 Blue”, con impegno, entusiasmo e grande professionalità, hanno dedicato le loro energie ad assolvere i compiti istituzionali e le prerogative della Specialità. Commenti SASSARI – Giovedì, il Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna ha preso parte alla 16esima azione comune organizzata dal network delle Polizie ferroviarie europee RailPol per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni criminosi in ambito ferroviario. Gli operatori della Sottosezione Polfer di Sassari hanno identificato ventiquattro persone presidiando tre stazioni e quattro treni: quotidianamente impegnati nel garantire la sicurezza e gli spostamenti dei viaggiatori, l’azione comune è stata un’ulteriore occasione per intensificare la presenza nelle stazioni ferroviarie e nelle tratte di competenza.Non meno efficaci sono stati i servizi dedicati all’inibizione di comportamenti illeciti ed all’azione repressiva di fenomeni criminosi. Infatti, gli operatori del posto Polfer di Chilivani si sono distinti per aver denunciato due persone per essersi rifiutate di fornire indicazioni sulla propria identità personale: uno dei due è stato anche deferito per oltraggio a pubblico ufficiale.Gli operatori del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna anche durante il 16esimo RailPol action day “24 Blue”, con impegno, entusiasmo e grande professionalità, hanno dedicato le loro energie ad assolvere i compiti istituzionali e le prerogative della Specialità.