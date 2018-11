Condividi | S.O. 15:45 Dopo una lunga trattativa che nelle ultime due stagioni aveva visto solo chiusure di collegamenti, la compagnia irlandese annuncia una novità sulla summer 2019 dall´aeroporto di Alghero Si sblocca l´impasse Ryanair: ecco l´Alghero-Berlino



ALGHERO - Si sblocca l'impasse tra Sogeaal e Ryanair. Dopo una lunga trattativa che nelle ultime due stagioni aveva visto solo chiusure di collegamenti sul Riviera del corallo, la compagnia irlandese annuncia una novità sulla summer 2019 dall'aeroporto di Alghero.



Si tratta della rotta da Alghero a Berlino Tegel, con una frequenza di due voli a settimana e operativa dal mese di aprile, come parte della programmazione di Ryanair per l’estate 2019. Collegamento che porta ad un totale di 10 rotte dall'aeroporto di Alghero.



La tratta operata dagli irlandesi si aggiunge al collegamento stagionale easyJet, già operativo nel 2018. Per festeggiare la nuova rotta, Ryanair mette in vendita posti da Alghero a partire da 16,99euro per viaggiare fino a marzo 2019. Commenti ALGHERO - Si sblocca l'impasse tra Sogeaal e Ryanair. Dopo una lunga trattativa che nelle ultime due stagioni aveva visto solo chiusure di collegamenti sul Riviera del corallo, la compagnia irlandese annuncia una novità sulla summer 2019 dall'aeroporto di Alghero.Si tratta della rotta da Alghero a Berlino Tegel, con una frequenza di due voli a settimana e operativa dal mese di aprile, come parte della programmazione di Ryanair per l’estate 2019. Collegamento che porta ad un totale di 10 rotte dall'aeroporto di Alghero.La tratta operata dagli irlandesi si aggiunge al collegamento stagionale, già operativo nel 2018. Per festeggiare la nuova rotta, Ryanair mette in vendita posti da Alghero a partire da 16,99euro per viaggiare fino a marzo 2019.