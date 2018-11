Condividi | Red 16:16 Dai prossimi giorni, prenderanno avvio nell´ex Ostello della gioventù di Fertilia, oggi residenza diffusa per anziani, una lunga serie di attività con l’obbiettivo di rendere la struttura un luogo vivo e gioviale, aperto alla contaminazione sociale e culturale Un Ostello per tutti: presentazione



ALGHERO - E' prevista per domani, martedì 27 novembre, alle 10, nella Sala Mosaico del Museo Archeologico di Alghero, con ingresso da Lo Quarter, la presentazione alla stampa del progetto coordinato dalla Consulta giovanile del Comune di Alghero "Un ostello per tutti". Dai prossimi giorni, infatti, prenderanno avvio nell'ex Ostello della gioventù di Fertilia, oggi residenza diffusa per anziani, una lunga serie di attività con l'obbiettivo di rendere la struttura un luogo vivo e gioviale, aperto alla contaminazione sociale e culturale. Le attività laboratoriali, di animazione e culturali saranno realizzate con la collaborazione di numerose associazioni locali. Tutti i dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa, alla quale parteciperà il sindaco di Alghero Mario Bruno e tutti i referenti delle numerose associazioni che animano l'importante iniziativa.