Anche Ittiri firma per la 4 corsie

Il sindaco di Ittiri ha voluto manifestare la solidarietà di tutto il paese a favore di strade sicure e moderne, sostenendo una battaglia che coinvolge sempre più istituzioni e territori. Il primo cittadino di Ittiri è stato accolto dai numerosi amministratori e semplici cittadini presenti sulla Sassari-Alghero.