Federalberghi per la Sassari-Alghero

ALGHERO - La preoccupazione cresce e la protesta si allarga. C'è il serio rischio di perdere 125milioni di euro già finanziati dal Governo Renzi. Nonostante passino i giorni, non c'è nessuna garanzia dalle istituzioni e dal Governo sulla reale volontà di completamento dell'opera ritenuta all'unanimità di importanza fondamentale per le prospettive di crescita della Regione.



La forte rivendicazione per il completamento della strada a 4 corsie tra Alghero e Sassari, interrotta all'altezza di Olmedo e mancante del lotto 1, coinvolge tutti. Istituzioni, imprenditori, associazioni, sindacati e semplici cittadini. Già migliaia le firme raccolte in soli sette giorni.



Presente nelle ultime ore presso il presidio permanente istituito proprio nel luogo dove la 4 corsie s'interrompe anche Stefano Visconti (nella foto). Il presidente di Federalberghi Nord Sardegna ha firmato rivendicando con forza l'importanza strategica di veder completata al più presto la strada in continuità col tracciato già realizzato.