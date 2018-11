Condividi | M.P. 21:25 E´ in programma mercoledì alle 10 la riunione convocata dalle commissioni consiliari congiunte alle Attività Produttive e Portualità alla presenza di Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale Sviluppo del porto turritano: Deiana in commissione



PORTO TORRES - E' in programma mercoledì alle 10 la riunione convocata dalle commissioni consiliari congiunte alle Attività Produttive e Portualità alla presenza di Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale. L’incontro sollecitato dall’amministrazione servirà per conoscere lo stato dell’iter del travel lift, lo scalo di alaggio e varo per le grosse imbarcazioni finanziato dalla giunta regionale con una somma pari a 3 milioni di euro.



Il bando era stato pubblicato a settembre per il rilascio della concessione demaniale della banchina turistica Nino Pala che ospiterà la struttura. Un’opera finalizzata a favorire lo sviluppo del comparto nautico di Porto Torres.



