Condividi | Red 10:31 Le squadre algheresi impegnate nella Prima serie femminile e nella Seconda serie maschile si sono imposte, rispettivamente, 2-1 sul Margine Rosso e 3-0 sul Tc Tempio Altro fine settimana positivo per il Tc Alghero



ALGHERO - Le rappresentative del Tc Alghero impegnate nella Prima serie femminile e nella Seconda serie maschile si sono imposte, rispettivamente, 2-1 sul Margine Rosso e 3-0 sul Tc Tempio. A tre giornate dal termine, entrambe le squadre locali sono all'inseguimento di un posto nei play-off.



Le ragazze hanno chiuso i conti già dopo i due singolari, conquistati da Sara D’Alessandro (6-1 6-2 alla Solinas) e di Arianna Alias (7-5 6-1 alla Soi). A risultato acquisito, sconfitta per D’Alessandro/Ogno, 4-6 7-6 10-5 al super-tiebreak contro Soi/Milia.



I ragazzi si sono imposti con le vittorie in singolare di Gabriele Paolini (6-1 6-0 contro Cuccu) e di Alessandro Pittalis (4-6 7-5 6-1 dopo una grande rimonta contro Deligios). In doppio, vittoria della coppia Michele Fois/Nicolò Serra per 6-2 6-2 su Cuccu/Deligios.



Nella foto: Gabriele Paolini Commenti ALGHERO - Le rappresentative del Tc Alghero impegnate nella Prima serie femminile e nella Seconda serie maschile si sono imposte, rispettivamente, 2-1 sul Margine Rosso e 3-0 sul Tc Tempio. A tre giornate dal termine, entrambe le squadre locali sono all'inseguimento di un posto nei play-off.Le ragazze hanno chiuso i conti già dopo i due singolari, conquistati da Sara D’Alessandro (6-1 6-2 alla Solinas) e di Arianna Alias (7-5 6-1 alla Soi). A risultato acquisito, sconfitta per D’Alessandro/Ogno, 4-6 7-6 10-5 al super-tiebreak contro Soi/Milia.I ragazzi si sono imposti con le vittorie in singolare di Gabriele Paolini (6-1 6-0 contro Cuccu) e di Alessandro Pittalis (4-6 7-5 6-1 dopo una grande rimonta contro Deligios). In doppio, vittoria della coppia Michele Fois/Nicolò Serra per 6-2 6-2 su Cuccu/Deligios.Nella foto: Gabriele Paolini