Giovedì 29 novembre, lo scrittore sarà ospite della libreria Cyrano per due appuntamenti dedicati ai suoi libri. Alle 11, nella scuola media "G.Deledda". Alle 19, sarà in libreria, in Via Vittorio Emanuele 11 Eraldo Affinati ad Alghero per due incontri con i lettori



ALGHERO - Giovedì 29 novembre, Eraldo Affinati sarà ad Alghero, ospite della libreria Cyrano per due appuntamenti dedicati ai suoi libri. Alle 11, incontrerà gli alunni della scuola media “G.Deledda” per discutere con loro di “Sogno di un'altra scuola, Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi”, appena pubblicato da Piemme nella collana “Il battello a vapore”. Alle 19, sarà in libreria (in Via Vittorio Emanuele 11) e converserà con Marisa Castellini del suo romanzo “Tutti i nomi del mondo”. un romanzo polifonico che racchiude in se i mondi cari ad Affinati: il suo ruolo di insegnante, la travagliata storia della sua famiglia d’origine, i suoi viaggi (quasi sempre pellegrinaggi sulle tracce di scrittori ed opere).



Eraldo Affinati è nato a Roma nel 1956. Ha esordito con un saggio nel 1992, “Veglia d'armi. L'uomo di Tolstoj”. La sua prima opera di narrativa è del 1993, “Soldati del 1956”, cui seguono “Bandiera bianca” (1995) e “Campo di sangue” (1997), entrambi editi da Mondadori. Nel 1998, pubblica la raccolta di racconti “Uomini pericolosi” e nel 2001 il romanzo “Il nemico negli occhi”. L'anno successivo, sempre per Mondadori, ha dato alle stampe un ritratto biografico del teologo Dietrich Bonhoeffer, “Il teologo contro Hitler”. I suoi ultimi romanzi sono “Secoli di gioventù” (Mondadori, 2004) e “La città dei ragazzi” (Mondadori, 2008).



Nel 2006, ha riunito in una sorta di viaggio letterario la sua produzione giornalistica in "Compagni segreti. Storie di viaggi, bombe e scrittori" (Fandango). Del 2009 è "Berlin" (Rizzoli). Del 2010 è "Peregrin d'amore. Sotto il cielo degli scrittori d'Italia" (Mondadori). Nel 2011, esce "11 settembre di Eddy il ribelle" (Gallucci Editore) e nel 2013 "Elogio del ripetente" (Mondadori, 2013). Ha curato l'edizione completa delle opere di Mario Rigoni "Stern, Storie dall'Altipiano" ("I Meridiani", Mondadori 2003) e, insieme alla moglie, ha fondato la "Penny Wirton", una scuola di italiano per stranieri. Nel 2016, il suo romanzo "L'uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani" (Mondadori) arriva in cinquina dello Strega. Il suo ultimo romanzo è "Tutti i nomi del mondo" (Mondadori 2018).