Prosegue da parte del Comando provinciale delle Fiamme gialle di Cagliari il contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 5,7grammi di marijuana, 11,76grammi di hashish e nove spinelli. Dieci le persone segnalate alla Prefettura Proseguono le operazioni antidroga nel Cagliaritano



CAGLIARI - Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi nel capoluogo e nella provincia. A Sant’Antioco, vicino ad un istituto scolastico, i finanzieri hanno trovato, abbandonati da ignoti, 1,5grammi di marijuana, uno spinello ed un grinder. Nella stazione autolinee dell’Arst di Cagliari e nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, le Fiamme gialle hanno trovato un 31enne ed un 19enne rispettivamente in possesso di 2grammi di hashish e di un grammo di hashish e 0,3grammi di marijuana.



A Muravera, i finanzieri hanno trovato, abbandonato in prossimità di un istituto scolastico, un grammo di marijuana. Nell’aeroporto di Elmas i militari, in due interventi effettuati con il personale delle Dogane, hanno individuato un 47enne ed un 26enne in possesso di 0,7grammi di hashish e 0,5grammi di marijuana. A Capoterra, un 24enne nigeriano è stato trovato in possesso di 1,76grammi di hashish. A Cagliari, in Via L.Contivecchi, i baschi verdi hanno trovato otto spinelli confezionati detenuti da un 32enne. Sempre nella stazione ferroviaria di Cagliari, le Fiamme gialle hanno trovato uno 36enne italiano ed un 19enne gambiano in possesso, rispettivamente, di 4,9grammi e 0,9grammi hashish.



Ancora nel capoluogo regionale, in due interventi operati in Largo Carlo Felice ed in Viale Europa, i militari hanno rinvenuto 1,8 e 1,1grammi di marijuana in possesso di un 24enne e di un 18enne. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. Dall'inizio dell'anno, sono 349 i soggetti segnalati alla Prefettura, ventuno i denunciati e quindici gli arrestati.