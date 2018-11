Condividi | Red 11:29 La Cabina di regia verifica l´iter dei ventidue progetti. «Diverse iniziative in corso di attuazione. Ulteriori 500mila euro alla Provincia per il coordinamento e l´assistenza tecnica», ha annunciato l´assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu Rilancio Nuorese: verifica su 22 progetti



NUORO - La Cabina di regia, con il coordinamento dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, ha esaminato ieri sera (lunedì), nella sede della Provincia di Nuoro, lo stato di attuazione dei ventidue progetti inseriti nel Piano di rilancio del Nuorese. Sono intervenuti, oltre all’esponente della Giunta regionale, l’amministratore della Provincia Costantino Tidu ed il sindaco Andrea Soddu. Il finanziamento complessivo ammonta a 54.638.000euro per la realizzazione di ventidue progetti. Altri 30milioni sono destinati ad iniziative nel territorio come quelle che riguardano la valorizzazione del Parco di Tepilora, della miniera di Sos Enattos a Lula e dell’area di Su Suercone. Gli ambiti tematici sono Ambiente e Cultura, Infrastrutture, Manifatturiero, Scuole e Area vasta.



«È stata un’utile verifica a pochi mesi dalla sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo. Abbiamo messo in moto la macchina. Alcuni progetti sono in fase avanzata, per altri abbiamo individuato le soluzioni per superare le criticità che sinora hanno condizionato la realizzazione. Si tratta di un Piano complesso che, pur tra difficoltà e ostacoli, comincia a produrre benefici per il territorio. Per dare ulteriore slancio al percorso abbiamo deciso di assegnare 500mila euro alla Provincia di Nuoro per la copertura dei costi di coordinamento e assistenza tecnica per la realizzazione delle idee progettuali e di supporto per l’attività istruttoria degli interventi di incentivo alle imprese - ha dichiarato Spanu, ricordando che - l’ormai imminente avvio del programma di attivazione delle reti in fibra ottica in 252 piccoli Comuni della Sardegna fortemente voluto dalla Giunta guidata da Francesco Pigliaru, con il conseguente miglioramento dei servizi di connettività per cittadini e imprese, è in linea con le aspettative espresse dal territorio sin dalla fase iniziali della discussione sul Piano di rilancio».



L’organismo ha preso atto del buono stato di avanzamento del progetto pilota, finanziato con 3.552.000euro, per contrastare la dispersione scolastica ed incrementare le competenze degli alunni del primo ciclo di istruzione. Va avanti anche il progetto per le scuole del secondo ciclo sulla base di un finanziamento di 5.340.000euro. Avviato poi il progetto Geoartnet, proposto dalla Fondazione Nivola con il Comune di Orani in qualità di soggetto attuatore, che mira a creare, con uno stanziamento di 2,5milioni, per potenziare l’offerta culturale del Museo Nivola. In particolare viene realizzato il progetto pilota “Pergola village” concreto sviluppo di un’idea dell’artista oranese Costantino Nivola, che aveva pensato di unire le case del paese attraverso pergole di vite. Avviata anche la proposta “Export reti imprese” per incentivare l’aggregazione e rafforzare nei mercati internazionali la presenza delle aziende che operano nei settori dell’artigianato e dell’agroalimentare. Le risorse disponibili ammontano ad un milione di euro. Nell’ambito “Ambiente e Cultura” è in fase di attuazione il progetto “Visit Nuorese”, per un importo di 820mila euro: dopo la sottoscrizione della convenzione di finanziamento, è in corso il trasferimento delle risorse. Il soggetto attuatore è la Provincia di Nuoro. Inoltre, il Parco di Tepilora sta realizzando, con 550mila euro, il progetto per migliorare l’attrattività del compendio anche a fini turistici.Nel campo delle infrastrutture è in corso l’iter di progettazione per gli interventi che riguardano il nuovo collegamento e lo svincolo della zona industriale di Pratosardo con la Strada statale 131dcn e l’adeguamento del porto turistico di La Caletta, a Siniscola, per un finanziamento complessivo di 4,8milioni di euro. 