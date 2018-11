Condividi | S.O. 9:18 Reduce dal presidio organizzato sulla strada per Alghero, il segretario della Cisl territoriale Pier Luigi Ledda rilancia sul completamento della quattro corsie tra Sassari e Alghero Cisl: la 4 corsie deve essere terminata



ALGHERO - «Completare la quattro corsie Sassari-Alghero senza ulteriori ritardi è indispensabile per il Nord Sardegna, per la ripresa economica e per superare l’impasse dopo una crisi senza precedenti». Lo chiede a gran voce la Cisl di Sassari, reduce dalla partecipazione del comitato esecutivo al presidio istituito i giorni scorsi dopo la ferale notizia arrivata da Roma di ridimensionare l’opera in maniera consistente.



«La mancata o ritardata realizzazione di infrastrutture come la Sassari-Alghero o la Sassari-Olbia – spiega Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl di Sassari – costringono l’isola dentro un orizzonte di arretratezza e inefficienza con ripercussioni deleterie sul sistema delle imprese e sui cittadini. È semplicemente assurdo pensare di ridimensionare un’opera strategica per il Nord della Sardegna, già approvata e finanziata».



«Non è possibile – prosegue Ledda – ripercorrere ogni volta trafile burocratiche lunghe e farraginose con gravi conseguenze per l’economia del territorio, il Nord Sardegna ha urgente bisogno di collegamenti stradali, ferroviari, marittimi e aerei che permettano mobilità sostenibile, capacità di sviluppo e crescita economica indispensabili per risalire la china dopo una della peggiori crisi degli ultimi decenni».



