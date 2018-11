Condividi | S.O. 16:44 Il segretario provinciale del Partito democratico, Gianpiero Cordedda, firma la sua personale solidarietà e quella del partito che rappresenta, per il completamento della Strada Statale Alghero-Sassari. 125milioni garantiti dallo Sblocca-Italia del Governo Renzi (Pd) Sostegno Dem per la 4 corsie



ALGHERO - Imprenditori e politici. Cittadini e semplici lavoratori. Associazioni e partiti. Si allarga il fronte che chiede con forza il completamento della strada tra Alghero e Sassari, nel lotto mancante dalla cantoniera di Rudas (Olmedo) all'aeroporto internazionale, in continuità col tracciato a 4 corsie già realizzato.



Tra i sostenitori della vertenza che vede da più di una settimana sindaco, giunta e associazioni locali presidiare la strada, c'è il segretario provinciale del partito democratico, Gianpiero Cordedda (nella foto). Tra le migliaia di firme c'è anche la sua.



Curioso come i Dem, oggi all'opposizione in Parlamento, possano rivendicare di aver garantito proprio col precedente Governo, per l'esattezza nello Sblocca-Italia del 2014 e Renzi premier, le risorse per il completamento dell'arteria, circa 85 milioni (a cui se ne sono aggiunti dalla Regione Sardegna e dall'Anas). E come invece oggi, col nuovo Governo Gialloverde, le stesse risorse già disponibili diventino difficilmente spendibili. Commenti ALGHERO - Imprenditori e politici. Cittadini e semplici lavoratori. Associazioni e partiti. Si allarga il fronte che chiede con forza il completamento della strada tra Alghero e Sassari, nel lotto mancante dalla cantoniera di Rudas (Olmedo) all'aeroporto internazionale, in continuità col tracciato a 4 corsie già realizzato.Tra i sostenitori della vertenza che vede da più di una settimana sindaco, giunta e associazioni locali presidiare la strada, c'è il segretario provinciale del partito democratico, Gianpiero Cordedda (). Tra le migliaia di firme c'è anche la sua.Curioso come i, oggi all'opposizione in Parlamento, possano rivendicare di aver garantito proprio col precedente Governo, per l'esattezza nello Sblocca-Italia del 2014 e Renzi premier, le risorse per il completamento dell'arteria, circa 85 milioni (a cui se ne sono aggiunti dalla Regione Sardegna e dall'Anas). E come invece oggi, col nuovo Governo Gialloverde, le stesse risorse già disponibili diventino difficilmente spendibili.