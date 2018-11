Condividi | Red 15:36 «La sezione di Alghero del Partito Sardo d’Azione, che ha partecipato a Cagliari con sette delegati al 34esimo Congresso nazionale, esprime grande soddisfazione per i risultati emersi dalla massima assise del partito», dichiara il segretario cittadino Giuliano Tavera Congresso: soddisfatti i sardisti algheresi



ALGHERO - «La sezione di Alghero del Partito Sardo d’Azione, che ha partecipato a Cagliari con sette delegati al 34esimo Congresso nazionale, esprime grande soddisfazione per i risultati emersi dalla massima assise del partito. L’elezione alla carica di segretario di Christian Solinas e a quella di presidente di Antonio Moro confermano la forte unità del Partito sardo d’azione in vista di una stagione che vedrà Elezioni Regionali e Comunali nelle quali il partito si appresta ad essere protagonista».



Inizia così l'intervento l'intervento del segretario cittadino del PsdAz Giuliano Tavera, che sottolinea come «il rafforzamento della alleanza strategica con la Lega di Matteo Salvini e la conferma della Coalizione di Centrodestra e civica sono state riaffermate in sede congressuale, ma soprattutto è emersa la necessità, espressa anche dai partiti alleati intervenuti, che i temi storici del Partito sardo d’azione siano il centro del programma e delle azioni del prossimo governo regionale. L’identità, la lingua e la cultura della Sardegna, la sanità accessibile a tutti, i trasporti interni, quelli marittimi e aerei e la continuità territoriale, la zona franca e una fiscalità che tenga conto degli svantaggi dell’insularità, i costi giusti dell’energia, la lotta allo spopolamento, la valorizzazione delle nostre produzioni. E ancora, sopra tutto questo, una riscrittura dello statuto che tenga conto della sempre maggiore necessità di autodeterminazione dei sardi e unisca responsabilità, decentramento, partecipazione e sviluppo».



«Un congresso storico – insiste Tavera - che ha sancito la modernità, la attualità e la grande prospettiva del nostro partito, proprio sulla soglia dei sui primi cento anni. E, come accaduto in tutti i congressi del partito, Alghero ha contribuito in modo importante alla elaborazione delle idee e alla selezione della sua nuova classe dirigente, del segretario Christian Solinas, del presidente Antonio Moro e del Consiglio nazionale, nel quale sono stati eletti Salvatore Pintus, Roberto Trova e Mario Conoci. Il Partito sardo d’azione di Alghero sarà impegnato nel prossimo futuro anche nei congressi della federazione di Sassari e cittadino, nei quali saranno messe a punto le azioni a livello locale e le proposte per la rinascita del nostro territorio, mortificato come mai accaduto prima dalle Amministrazioni, regionale e locali, guidate dal Pd», conclude il segretario cittadino.



Nella foto: il segretario cittadino del Psd'Az Giuliano Tavera Commenti ALGHERO - «La sezione di Alghero del Partito Sardo d’Azione, che ha partecipato a Cagliari con sette delegati al 34esimo Congresso nazionale, esprime grande soddisfazione per i risultati emersi dalla massima assise del partito. L’elezione alla carica di segretario di Christian Solinas e a quella di presidente di Antonio Moro confermano la forte unità del Partito sardo d’azione in vista di una stagione che vedrà Elezioni Regionali e Comunali nelle quali il partito si appresta ad essere protagonista».Inizia così l'intervento l'intervento del segretario cittadino del PsdAz Giuliano Tavera, che sottolinea come «il rafforzamento della alleanza strategica con la Lega di Matteo Salvini e la conferma della Coalizione di Centrodestra e civica sono state riaffermate in sede congressuale, ma soprattutto è emersa la necessità, espressa anche dai partiti alleati intervenuti, che i temi storici del Partito sardo d’azione siano il centro del programma e delle azioni del prossimo governo regionale. L’identità, la lingua e la cultura della Sardegna, la sanità accessibile a tutti, i trasporti interni, quelli marittimi e aerei e la continuità territoriale, la zona franca e una fiscalità che tenga conto degli svantaggi dell’insularità, i costi giusti dell’energia, la lotta allo spopolamento, la valorizzazione delle nostre produzioni. E ancora, sopra tutto questo, una riscrittura dello statuto che tenga conto della sempre maggiore necessità di autodeterminazione dei sardi e unisca responsabilità, decentramento, partecipazione e sviluppo».«Un congresso storico – insiste Tavera - che ha sancito la modernità, la attualità e la grande prospettiva del nostro partito, proprio sulla soglia dei sui primi cento anni. E, come accaduto in tutti i congressi del partito, Alghero ha contribuito in modo importante alla elaborazione delle idee e alla selezione della sua nuova classe dirigente, del segretario Christian Solinas, del presidente Antonio Moro e del Consiglio nazionale, nel quale sono stati eletti Salvatore Pintus, Roberto Trova e Mario Conoci. Il Partito sardo d’azione di Alghero sarà impegnato nel prossimo futuro anche nei congressi della federazione di Sassari e cittadino, nei quali saranno messe a punto le azioni a livello locale e le proposte per la rinascita del nostro territorio, mortificato come mai accaduto prima dalle Amministrazioni, regionale e locali, guidate dal Pd», conclude il segretario cittadino.Nella foto: il segretario cittadino del Psd'Az Giuliano Tavera