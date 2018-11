Condividi | Donatella Marino 16:50 L'opinione di Donatella Marino Niente Referendum, uniti a Roma



Noi come partito Udc siamo per le quattro corsie, siamo perché venga completato questo primo Lotto, che è diventato ultimo lotto, in maniera tale che sia completata la strada nel suo insieme. Su questo non c'è ombra di dubbio. Quindi, Si alle quattro corsie Alghero Sassari e No al Referendum. Inutile sperperare denaro pubblico per raggiungere il risultato o l'obiettivo che già tutti conosciamo. L'inutilità del referendum sta nel porre una domanda scontata ed ovvia ai cittadini, Pertanto, il denaro risparmiato potrebbe essere meglio utilizzato per le criticità che i servizi sociali non riescono a contenere. Tutti i partiti sono favorevoli alla costruzione della quattro corsie, anche le persone che poco si interessano delle sorti partitiche del nostro paese, ma sono comunque cittadini di Alghero. Scendiamo in campo, come Consiglio comunale, a Roma, senza referendum.



*consigliere comunale dell'Udc