Lavori in nero: ditta edile nei guai

IGLESIAS - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un’impresa del Sulcis Iglesiente operante nel settore edilizio. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.



Il target selezionato è stato individuato dopo una specifica opera di intelligence che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo. Il controllo operato dai militari si è basato, da un lato sull’analisi dei registri contabili esibiti e, dall’altro, sulla disamina di altra documentazione comprovante l’attività d’impresa a fronte della quale non era stata prodotta idonea certificazione contabile.



Gli elementi raccolti hanno consentito di rilevare che l'impresa, omettendo la fatturazione di quanto incassato nell'esercizio dell'attività, ha occultato ricavi e, conseguentemente, sottratto a tassazione complessivamente 5.000euro, omettendo di versare l'Iva per un importo pari a 500euro.