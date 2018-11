Condividi | Red 8:29 A Sassari, che ad ottobre ha ospitato il tour, patrocinato dal Ministero dell´Ambiente e dal Comune di Sassari, hanno vinto la Ricicletta Esmeralda Nieddu, Marianna Dedola, Stefano Sanna, Gabriella Carlini, Salvatore Marino, Raffaella Natalina Meloni, Nanni Terrosu, Claudia Maniga, Sergio Gavini, Maria Speranza Giola, Susy Del Priore, Ines Solinas, Marco Marino, Stefano Marino, Giovanni Corona, Barbara Piana, Claudia Solinas e Gianluigi Puddinu A Sassari venti Riciclette del Cial



SASSARI - È l’oggetto che meglio testimonia il valore ambientale dell’alluminio, un materiale riciclabile al 100percento ed infinite volte. La Ricicletta, city bike prodotta dal Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in alluminio, è ottenuta con l’equivalente di circa ottocento lattine per bevande in alluminio. Un concorso web ne ha messe in palio cento, venti in ogni città toccata dagli Aludays, giornate di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e il riciclo dell'alluminio. A Sassari, che ad ottobre ha ospitato il tour, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e dal Comune di Sassari, hanno vinto la Ricicletta Esmeralda Nieddu, Marianna Dedola, Stefano Sanna, Gabriella Carlini, Salvatore Marino, Raffaella Natalina Meloni, Nanni Terrosu, Claudia Maniga, Sergio Gavini, Maria Speranza Giola, Susy Del Priore, Ines Solinas, Marco Marino, Stefano Marino, Giovanni Corona, Barbara Piana, Claudia Solinas e Gianluigi Puddinu.



Il concorso, che si è concluso il 20 novembre e che ha visto la partecipazione di oltre 15mila persone nelle città toccate dagli Aludays (Cosenza, Salerno, Lecce, Sassari e Cagliari), è uno dei tasselli che vanno a comporre, insieme al tour nelle piazze ed alla campagna radio e sui social, l’impegno del Cial nella promozione del messaggio ambientale di cui è portavoce. Gli Aludays hanno visti coinvolti in venticinque giorni di eventi circa 38mila cittadini, che hanno visitato gli stand e dialogato con gli operatori di Cial per le strade delle città toccate dal tour, ed oltre seicento studenti, in visita negli stand insieme agli insegnanti.



A Sassari, i risultati di raccolta dell'alluminio sono incoraggianti: il pro-capite cittadino si assesta sui 325grammi abitante anno (41tonnellate totali nel 2017) e l’obiettivo a breve termine che Cial e Comune di Sassari si sono dati, con il Consorzio industriale oristanese, è quello di raddoppiare questi numeri nel giro dei prossimi due anni. Con 41tonnellate di alluminio riciclato, come quello raccolto a Sassari nel corso del 2017, si possono realizzare 4.500 city bike, 88.800 caffettiere moka, 36.900 padelle, 27.400 lampade da scrivania, 5.600 cerchioni per auto e quattro carrozze di un treno ad alta velocità.



