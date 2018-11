Condividi | Red 22:16 E´ il 26enne di Pula, graphic designer e studente all´Accademia di Belle arti di Bologna, il vincitore del concorso di idee per la realizzazione del logo e dell´immagine coordinata del “Cap d´Any a l´Alguer 2018/2019–terza edizione Més que un mes” E´ di Daniele Putzu il logo del Cap d´Any



ALGHERO - E' il 26enne di Pula Daniele Putzu, graphic designer e studente all'Accademia di Belle arti di Bologna, il vincitore del concorso di idee per la realizzazione del logo e dell'immagine coordinata del “Cap d'Any a l'Alguer 2018/2019–terza edizione Més que un mes”. La commissione di valutazione, composta da un componente della Fondazione Alghero, l'architetto Renata Fiamma, dalla docente di Storia dell’Arte contemporanea Sonia Borsato e dal grafico pubblicitario Antonio Fois, dopo un'accurata disamina delle opere, ha valutato la varietà, la qualità degli elaborati, l’idea creativa alla base dei progetti presentati e la rispondenza con il tema del concorso, decidendo di individuare vincitore il giovane creativo.



Per la commissione, «il progetto si è imposto per la sobria eleganza della sintesi narrativa che sposa ed esalta l'idea che sostiene la programmazione di Més que un mes 2018-19. Gli elementi richiesti dal bando (il rosso, il corallo, la luce e, ovviamente, la festività)) sono stati metabolizzati e riproposti con grazia dal progetto presentato dal giovane, mantenendo un senso di tradizione e innovazione al tempo stesso». Il logo, reso con una forma a ventaglio, richiama la struttura del ramo di corallo e lo sviluppo radiale dei fuochi d’artificio.



