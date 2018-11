video Condividi | M.T. 17:50 Clamorosa protesta di un operatore balneare di Alghero. Per opporsi al riposizionamento della posidonia temporaneamente stoccata nei siti autorizzati sul bagnasciuga si sdraia davanti ai camion. Sul posto la Guardia Costiera Balneare ferma i camion di posidonia per protesta



ALGHERO - Clamorosa protesta di un operatore balneare di Alghero, Giovanni Monti, che questa mattina (martedì) ha deciso di bloccare il lavoro dei camion che trasportavano la posidonia sul litorale. Si tratta delle cosiddette alghe, temporaneamente stoccate nel periodo primaverile-estivo nei siti autorizzati fin dal 2007 dalla Regione Sardegna, ma che alla fine della stagione balneare la normativa prevede che siano riposizionate sul bagnasciuga.



Obbligo che investe tanto il Comune, cui compete la pulizia della spiaggia libera, quanto i concessionari in proporzione ai metri quadri di spiaggia su cui insiste lo stabilimento balneare. Quintali di posidonia spostati nei mesi di aprile, maggio e giugno ed inseriti negli appositi format trasmessi ai competenti uffici regionali, che nei mesi autunno-invernali devo essere obbligatoriamente riposizionati sulla spiaggia per proteggerla dall'erosione.



Si tratta di una delle poche misure in grado di combattere naturalmente il fenomeno dell'erosione costiera, in quanto gli strati di posidonia proteggendo fisicamente i granuli, garantiscono una idonea coperta contro le mareggiate. Pratica che però non piace a tutti, già oggetto in passato di lamentele, ed al centro oggi della convinta rivendicazione dell'imprenditore balneare. Per opporsi al passaggio del camion, infatti, l'imprenditore ha steso l'asciugamano sul terreno impedendone le regolari manovre. Fino a quando non è intervenuta la Guardia Costiera.



Commenti

Chiare e forti le rivendicazioni del balneare che ha pubblicato alcuni video documentando l'azione di protesta. «Qui non si passa più a fare disastri, schiacciami se vuoi passare» ha urlato rivolgendosi al conducente del mezzo. Per lui, infatti, si tratterebbe di un lavoro che aggrava le condizioni delle spiagge ma soprattutto che non comporterebbe alcun giovamento all'ecosistema, tutt'altro. Sul posto anche gli ex amministratori comunali Gianfranco Langella, operatore balneare, e Michele Pais, oggi portacolori della Lega. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv