Lo Presepi de l´Alguer: concorso prorogato

ALGHERO - E' stata prorogata a lunedì 10 dicembre la scadenza entro la quale si può presentare l'adesione alla prima edizione del concorso “Lo Presepi de l'Alguer” promosso dalla Fondazione Alghero. Al concorso, la cui adesione è gratuita, potranno partecipare le associazioni, le Pro loco, gli enti pubblici o privati, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato e le onlus presenti ed operanti nel territorio comunale.



Le richieste di adesione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo della Fondazione o all’indirizzo mail info@fondazionealghero.it tramite il modulo da compilare in ogni sua parte a pena di esclusione, specificando l’orario di apertura al pubblico, entro le 13.00 di lunedì 10 dicembre. I presepi ammessi al concorso dovranno rispondere ai seguenti requisiti: rappresentare il tradizionale presepe di Betlemme; essere corredati in caso di impianto elettrico da un impianto a norma; potranno essere richiamate la tipicità dei luoghi e dei materiali o potranno essere utilizzati materiali e forme innovativi; dovranno avere la dimensione minima di 2metri per 2metri.



Alla designazione dei vincitori del concorso provvederà una commissione nominata dalla Fondazione Alghero e composta da un sacerdote, da un artista o esperto d'arte e da un artigiano. La premiazione avrà luogo entro il 4 gennaio 2019 e nel luogo del presepe vincitore. I premi dei vincitori saranno così suddivisi: mille euro per il primo classificato, 600euro per il secondo e 400euro per il terzo.