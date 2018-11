Condividi | Red 7:12 Oltre un milione di euro dalla Giunta regionale per la promozione degli allevamenti. «Investiamo nel rilancio di un settore dalle grandi potenzialità», dichiara l´assessore dell´Agricoltura Pier Luigi Caria Suinicoltura: oltre un milione per gli allevamenti



CAGLIARI - Due delibere per il rilancio dell'allevamento suinicolo in Sardegna, che riconoscono l’importanza del comparto nell’economia dell’Isola, collegate con l'azione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana. Sono state approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, e riguardano la promozione di “Centri gran parentali” per la produzione di riproduttori e la nascita di “Centri Fa” per la produzione di seme per la fecondazione artificiale, assieme a disposizioni che supportano l’attività dei Comuni che intendono delimitare o adeguare dal punto vista infrastrutturale aree idonee all’allevamento dei suini.



«Con questi provvedimenti, promuoviamo un settore dalla grandi potenzialità, capace di creare circoli economici virtuosi e di incidere in particolare nei territori dell’interno. Assieme alle azioni per l’eradicazione della peste suina, su cui abbiamo fatto passi avanti importantissimi e determinanti, portiamo avanti adesso azioni per il rilancio del comparto e per ripristinare la fiducia tra gli allevatori, le popolazioni interessate, le Amministrazioni locali e la Regione. Per questo, abbiamo previsto risorse per un milione di euro fino al 2020 per il rilancio dell’allevamento e diamo ulteriori risorse ai Comuni, con uno stanziamento di 130mila euro, per supportare la creazione dei recinti e strutture indispensabili al corretto allevamento dei suini», afferma Caria.



Gli aiuti interessano le piccole e medie imprese attive nel settore suinicolo, in forma singola o associata, che abbiano partita Iva e siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio quali imprenditore agricolo ed una dimensione economica aziendale non inferiore a 15mila euro calcolata in termini di "Produzione standard totale". Sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e di "Centri Fa" per la produzione di seme per la fecondazione artificiale nel comparto suinicolo. Tra le opere ammissibili a finanziamento, la costruzione, ristrutturazione, adeguamento di fabbricati rurali, l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature; impianti ed opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici ed investimenti immateriali quali l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici. Inoltre, possono essere riconosciute spese generali, fino alla concorrenza del 10percento del costo totale degli investimenti materiali realizzati e purché direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione od esecuzione. Il responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è Argea Sardegna.