A San Marco la Zona economica speciale

ALGHERO - C'è anche Alghero nella Zona economica speciale: crediti d'imposta, vantaggi fiscali, semplificazione amministrativa. 103ettari nella Zona di San Marco per consolidare le imprese esistenti ed attrarne nuove.«Lo abbiamo chiesto con forza alla Regione insieme alla Rete metropolitana – afferma il sindaco Mario Bruno - e c'è nella delibera, dopo una prima proposta che inseriva solo i grandi porti sardi di rilevanza nazionale. Ma la norma ammette aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale. Per quanto abbiamo chiesto con forza di inserire anche Alghero». Il Piano strategico della Zes, dopo il via libera della Regione di ieri (martedì) [LEGGI] , è già sul tavolo del Governo per il passo finale: verrà istituita un'unica grande Zes mettendo in rete i sei porti con aree retroportuali, per fare della sinergia un vero punto di forza.«Un'altra battaglia vinta – commenta il primo cittadino algherese - manca solo il parere non formale del Consiglio dei ministri, che ci auguriamo arrivi e arrivi quanto prima». Il Piano strategico per l'istituzione della Zona economica speciale in Sardegna è stato elaborato dopo gli incontri portati avanti a luglio con le Amministrazioni locali ed i consorzi industriali delle zone interessate, tra cui, appunto quella di Porto Torres con Sassari e Alghero (500ettari complessivi). Aree in cui, oltre all'ampliamento dell'utilizzo del credito d'imposta, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a sperimentare forme di semplificazione burocratica, per favorire l'insediamento di nuove imprese grazie anche a procedure molto più snelle.