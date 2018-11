Condividi | Red 10:03 Venerdì sera, la Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ospiterà Michele Vaccari per la presentazione del suo nuovo romanzo intitolato “Un marito”. Dialogherà con lui Emiliano Di Nolfo Libri: Michele Vaccari ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 30 novembre, alle 19, la Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, ospiterà Michele Vaccari per la presentazione del suo nuovo romanzo intitolato “Un marito”. Dialogherà con lui Emiliano Di Nolfo.



Un marito è un romanzo provocatorio ed originale, la storia di un amore ostinato, che difende anche ciò che la realtà, nella sua follia, vorrebbe distruggere. Rivelando angosce ed inquietudini che appartengono a tutti, Vaccari racconta cosa succede quando la paura di cambiare si scontra con il bisogno di andare avanti.



