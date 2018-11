Condividi | Red 8:06 La proprietà di Area soddisfa le esigenze di ventiquattro famiglie a cui, questa mattina, sono state consegnate le chiavi degli appartamenti di Edilizia residenziale pubblica a Carbonazzi Piazza Aldo Moro: consegnati i nuovi alloggi Erp



SASSARI - La scelta dell'alloggio era avvenuta il 9 ottobre, negli uffici dell'Assessorato comunale alle Politiche abitative. Ma questa mattina (mercoledì), alle famiglie assegnatarie sono state consegnate le chiavi dei ventiquattro appartamenti di Edilizia residenziale pubblica di Piazza Aldo Moro, a Carbonazzi. Alla consegna erano presenti il sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'assessore comunale alle Politiche abitative Ottavio Sanna, il dirigente del settore Pierfelice Stangoni, l'amministratrice unica di Area Maria Giovanna Porcu, la direttrice generale Flavia Adelia Murru ed il responsabile del servizio territoriale di Sassari Giampaolo Sanna. Si tratta di ventiquattro appartamenti in un edificio di nuova costruzione di proprietà dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa. I lavori di costruzione, affidati all'impresa Novaco di Sassari, sono cominciati nel 2015.



Gli alloggi, quattro per i sei piani del palazzo, sono di differenti dimensioni, a seconda della composizione del nucleo famigliare: dodici hanno una superficie di 72metri quadrati e dodici misurano 52metri quadrati. Sono tutti dotati di posto auto, localizzato al piano interrato dell'edificio, che al piano terra accoglie anche due locali commerciali per un totale di 300metri quadrati, secondo le norme del Piano urbanistico di zona. Gli alloggi destinati alle persone con disabilità sono complessivamente quattro, distribuiti nei vari piani. Il sistema costruttivo adottato, che ha previsto l'utilizzo di componenti “a secco”, garantisce altissime prestazioni dal punto di vista dell'efficienza energetica. I consumi per il riscaldamento delle unità, perciò saranno ridotti. Le abitazioni sono dotate di caldaia autonoma a gas per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria e hanno completa autonomia, con allacci separati per l’alimentazione elettrica, telefonica e del gas di città. Inoltre, sulle coperture è presente un impianto fotovoltaico che alimenterà, a costo zero per gli inquilini, tutte le utenze condominiali: ascensore, luci scale interne e luci esterne.



«Ho seguito il progetto dalla sua nascita, fin da quando, nel 2013, ero assessore alle Politiche abitative - ha sottolineato il sindaco - È perciò una grande soddisfazione per me vedere oggi questo edificio finito. Le famiglie destinatarie vivranno in alloggi moderni, appartamenti che rispettano le norme di efficienza energetica, al pari di quelli di Via Flumenargia, di proprietà del Comune, che presto saranno assegnati». «Una soddisfazione per l'Amministrazione che ha visto concludersi, nell'anno in corso, i lavori di realizzazione di due edifici - ha aggiunto l'assessore – Con la consegna delle chiavi degli appartamenti di Via Flumenargia saranno soddisfatte le esigenze di altre venticinque famiglie». Inoltre, Area ha realizzato per conto del Comune di Sassari il completamento delle opere di urbanizzazione non presenti nel comparto, ovvero i marciapiedi di accesso, le sistemazioni stradali egli accessi, le caditoie e la rete fognaria, l'illuminazione pubblica. L'investimento totale per la costruzione del palazzo ammonta a 1,5milioni di euro.



