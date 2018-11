Condividi | Red 12:12 Si svolgerà nelle acque del Golfo degli Angeli la tappa inaugurale delle America´s cup world series, che metteranno in palio la Prada cup e selezioneranno, nel corso di diverse tappe tra il 2019 ed il 2020, la barca che sfiderà il defender New Zealand nel 2021 A Cagliari la prima tappa dell´America´s Cup



CAGLIARI - Da Cagliari e dalla Sardegna partirà la campagna di conquista per la Coppa America di vela. Si svolgerà infatti nelle acque del Golfo degli Angeli la tappa inaugurale delle America's cup world series, che metteranno in palio la Prada cup e selezioneranno, nel corso di diverse tappe tra il 2019 ed il 2020, la barca che sfiderà il defender New Zealand nel 2021. L'annuncio, ieri sera (giovedì), allo Yacht club di Monaco, durante l'evento di presentazione della competizione organizzata dal team Luna Rossa challenge, alla presenza dell'assessore regionale del Turismo Barbara Argiolas, del direttore generale dell'Assessorato Mauro Cadoni, di Tommaso Giulini e Mario Passetti, presidente e direttore generale del Cagliari calcio, e Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari, in rappresentanza del mondo dello sport isolano.



«La Sardegna ancora una volta dimostra di avere tutte le carte in regola per organizzare e ospitare eventi di levatura internazionale. Accogliere nella nostra regione la prima fase di una competizione sportiva così antica e prestigiosa, in grado di garantire ampia visibilità internazionale, è certamente motivo di soddisfazione - dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru - Come sempre, quando ci troviamo davanti a simili opportunità, anche in questo caso abbiamo fatto la nostra parte per coglierla al meglio, investendo energie e risorse e portando avanti una proficua collaborazione con tutti gli attori coinvolti. Grazie al lavoro di tutti, oggi abbiamo raggiunto il risultato che abbiamo fortemente voluto e sostenuto: dalla Sardegna riparte la campagna per la conquista della Coppa America di vela e saranno proprio le nostre coste a fare da scenario a una delle sfide preliminari. La nostra Isola è terra ideale per moltissimi sport, ma discipline come la vela e le attività a essa connesse, sportive, professionali, turistiche, sono ancora più benvenute - ha concluso Pigliaru - perché rientrano nel progetto di sviluppo sostenibile che la Regione ha perseguito in questi anni».



«L’arrivo dell’Acws - ha rilanciato Argiolas - è il culmine di un lavoro che, negli anni ha visto la Regione impegnata a ospitare e supportare eventi sportivi sempre più importanti. Penso ai tanti eventi mondiali di vela, alle varie tappe dei campionati di rally, alla 100esima edizione del Giro d’Italia di ciclismo. Abbiamo le condizioni ideali per ospitare un appuntamento della più importante manifestazione di vela del mondo: mare con vento costante, infrastrutture sempre migliori, professionalità di altissimo livello, grandi capacità organizzative e l’entusiasmo dei sardi per una manifestazione di questo livello. Per chi non la conosce, la Sardegna sarà una grande (e spero bellissima) sorpresa. Come Amministrazione regionale - ha continuato l'assessore - in questi anni abbiamo investito molto su manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che siano in armonia con la natura più autentica della nostra isola, all'insegna del contatto con la natura e col paesaggio, del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. Vogliamo che, grazie a Acws e alla collaborazione con Luna Rossa challenge, la Sardegna e le sue bellezze diventino ancora più note a livello mondiale: l’auspicio è che chi vedrà le regate alla televisione poi abbia il desiderio di visitare e conoscere la nostra isola, meta privilegiata per il turismo lento ed esperienziale».



Soddisfazione anche da parte del sindaco di Cagliari Massimo Zedda: «ancora una volta, Cagliari sarà protagonista con la grande vela e con un evento di livello mondiale che siamo orgogliosi di ospitare in città e nel Golfo degli angeli. La Prada cup sarà una nuova e importante vetrina per il nostro mare e per tutto il territorio, il pubblico isolano saprà sostenere con entusiasmo il team di Luna Rossa, che ha scelto la nostra città come base per preparare le tappe di avvicinamento alla Coppa America del 2021. Ma il buon vento non basta, per questo siamo al lavoro per la riqualificazione della zona di Marina Piccola e del porto storico a sostegno della vela e della nautica di Cagliari, che hanno una grande tradizione. Sarà fondamentale per un nuovo e importante slancio alle attività e agli sport di mare, allo sviluppo e alla creazione di posti di lavoro».



Nella foto: Stefano Sardara, Barbara Argiolas e Tommaso Giulini