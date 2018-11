Condividi | Red 14:16 Alghero città di cultura, arti e ambiente. I risultati delle nuove strategie di promozione turistica. Domani ad Olbia, “Premio Gusto per il turismo” alla città di Alghero. «Alghero cresce grazie alla nuova dimensione internazionale», dichiara l´assessore comunale al Turismo Gabriella Esposito Turismo: premio ad Alghero



ALGHERO - Il turismo legato al concetto di sostenibilità, il “Premio Gusto per il turismo” va ad Alghero. Domani, sabato 1 dicembre, ad Olbia, il sindaco Mario Bruno riceverà il riconoscimento alla città che premia il grande lavoro svolto nella costruzione della destinazione Alghero. Merito delle nuove strategie che mettono al centro l’ambiente, la cultura, la storia ed i cittadini, per creare ricchezza e sviluppo per tutto il territorio, con l’obiettivo è favorire l’attrazione di nuovi mercati e target, il consolidamento ed aumento di flussi turistici durante l’intero arco dell’anno e la destagionalizzazione dell’offerta turistica.



«Alghero vuole crescere come destinazione – spiega l'assessore comunale al Turismo Gabriella Esposito - non soltanto nel campo turistico-balneare, ma soprattutto vuole provare a diventare davvero una città di arte, cultura, musica, garantendo in questo modo una dimensione internazionale, programmando il futuro con una visione condivisa». Vanno in questa direzione le collaborazione con Paolo Fresu ed Antonio Marras, con Pesaro ed il Rossini opera festival nel percorso che potrà portare nella primavera del 2019 Alghero all'interno del network mondiale delle città creative Unesco, con tutti i vantaggi e le positive ricadute che questo assicura, la candidatura di Alghero città della Cultura.



Arte, cultura, archeologia, teatro, musica e promozione dell'agroalimentare. Con le manifestazioni autunnali e la programmazione del “Més que un mes”, in occasione del Cap d'Any 2018-2019, si chiude infatti per Alghero un anno ricchissimo di eventi artistico-culturali e manifestazioni sportive, che hanno rilanciato la Riviera del corallo oltre i confini nazionali. Il “Premio Gusto per il turismo” si terrà all’Aviazione generale dell’aeroporto Costa Smeralda. Premiati, oltre al sindaco Bruno, il quotidiano La Nuova Sardegna (che riceverà il riconoscimento per la categoria media e comunicazione), Piero Loi (della Iti Hotels, per il settore alberghiero), l’albergo Su Gologone di Oliena ed una giovane studentessa olbiese, Rita Sardano, per la miglior tesi di laurea sul turismo del 2017-2018.



