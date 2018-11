Condividi | Red 17:26 Domenica, Sestu ha ospitato la seconda prova di ciclocross Sardegna, con il primo Trofeo Città di Sestu, organizzato dalla Fasol bike. 130 gli iscritti provenienti da tutta l’isola Algherobike: ancora podio con Manca



ALGHERO – Domenica, Sestu ha ospitato la seconda prova di ciclocross Sardegna, con il primo Trofeo Città di Sestu, organizzato dalla Fasol bike. 130 gli iscritti provenienti da tutta l’isola. Percorso molto impegnativo, a causa della pioggia e del fondo argilloso, che lo ha reso alquanto scivoloso. Tracciato vario, ricco di paraboliche spettacolari, dossi artificiali e strappi, saliscendi ripidi, ed un arrivo, come da manuale nel ciclocross, su asfalto in un lungo rettilineo.



Grande affluenza di pubblico per l'occasione rendeva la gara molto avvincente. Alle 10, la prima batteria da 20' per i piu piccoli, la categoria G6 per 12enni; a seguire la batteria da 30' per Esordienti ed Allievi; la terza batteria da 40' dedicata agli Junior, Master 4-5-6-7 e donne. Per l'Algherobike, come sette giorni prima, presenti Luciano Catogno nella M5 e Bianca Maria Manca tra le donne. Catogno, fin da subito relegato da subito nelle ultime posizioni a causa di una brutta partenza, è riuscito a riportarsi comunque in zona podio. Podio sfumato all’ultimo giro, a causa della difficoltà nella guida e problemi al cambio, che lo hanno costretto a rallentare l'andatura.



Applausi per Manca che, pur seppure distaccata di un giro dalla prima, è riuscita a concludere la prova e conquistare il podio affrontando con caparbietà un percorso molto insidioso. Prossimo appuntamento domenica 2 dicembre, a Capoterra, per la terza prova del Cciclocross.



