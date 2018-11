video Condividi | A.S. 15:35 «Donne di Alghero meno sole nella violenza»



«Da oggi le donne di Alghero sono meno sole nell´affrontare la violenza». Basta questa semplice frase per far comprendere la portate di un evento storico per la città e il territorio: apre il Centro d´Ascolto grazie al progetto della Rete delle Donne sposato dall´Amministrazione comunale. Le parole di Speranza Piredda