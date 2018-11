Condividi | M.P. 16:04 Oltre 800mila euro per acquistare i terreni di proprietà della Rete ferroviaria italiana dove circa 15 anni fa era stata costruita la stazione marittima. Una somma inserita nell´avanzo di bilancio Stazione marittima: 805 mila euro per pagare il terreno



PORTO TORRES - Oltre 800mila euro per acquistare i terreni di proprietà della Rete ferroviaria italiana dove circa 15 anni fa era stata costruita la stazione marittima. Una somma inserita nell'avanzo di bilancio approvato stamattina dal consiglio comunale.



Tra le cifre inserite nel documento ci sono anche circa 805 mila euro stanziati per l'acquisto dei terreni antistanti al porto e dove è stato costruita anche la stazione marittima comunale. «Oggi in consiglio comunale abbiamo posto le basi per sanare una delle pratiche del passato e che costerà alle casse comunali 805 mila euro – dichiara il sindaco Sean Wheeler – la nostra giunta ha inserito questa cifra nell'avanzo proprio per acquistare i terreni di proprietà di Rfi sui quali, ormai oltre 15 anni fa, il Comune ha costruito la stazione marittima e dove si trovano anche il museo del Porto e i parcheggi».



L'amministrazione comunale di allora aveva edificato la struttura senza avere la proprietà dei terreni «e nessuna delle successive giunte comunali ha avuto il coraggio di prendere la pratica in mano. La vicenda è paradossale: la stazione marittima in tutti questi anni poggiava sui terreni non di proprietà del Comune e la Rete ferroviaria italiana giustamente ne reclamava il pagamento. Grazie alle nostre interlocuzioni e al lavoro minuzioso dell'ufficio patrimonio, ci prepariamo a sanare una vicenda antica». Un intervento costato salato, «ma siamo orgogliosi

