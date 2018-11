Condividi | Mariangela Pala 17:12 Due milioni di euro per scuole, asfalti e lavori pubblici. La manovra è stata resa possibile grazie allo “sblocca avanzi” emessa dal ministero delle Finanze che h consentito all’amministrazione di utilizzare immediatamente le risorse per interventi in diversi settori Asfalti e lavori pubblici: 2 milioni nello sblocca avanzi



PORTO TORRES - Due milioni di euro per scuole, asfalti e lavori pubblici. La manovra è stata resa possibile grazie allo “sblocca avanzi” emessa dal ministero delle Finanze che ha consentito all’amministrazione di utilizzare immediatamente le risorse per interventi in diversi settori. La variazione al bilancio è stata approvata dal Consiglio comunale permettendo lo stanziamento di oltre due milioni di euro per realizzare asfalti, manutenzioni delle scuole, degli edifici comunali e altri lavori pubblici.



Circa 1,6 milioni di euro verranno ripartiti e destinati in parte al completamento della pavimentazione esterna e della scalinata della chiesa dello Spirito Santo (470mila euro), per la realizzazione del secondo lotto della recinzione del Parco San Gavino (300mila euro) e per l’acquisizione delle aree di Rfi in cui insistono la Stazione Marittima, i parcheggi, il Museo del Porto e i vecchi depositi delle ferrovie(805mila euro).«Lo “sblocca avanzi” ci consente di sanare un’eredità del passato. I terreni su cui circa vent’anni fa venne costruita la Stazione Marittima comunale e quelli adiacenti sono, infatti, proprietà di Rfi e con l’impiego di queste risorse potremo acquisire l’area»,sottolinea l’assessore al Bilancio, Domenico Vargiu



«Questo atto ci consentirà di procedere con i progetti di valorizzazione dello stabile che attualmente ospita la Stazione Marittima, oltre a consentirci di regolarizzare la posizione nei confronti di Rfi», aggiunge l’assessore Vargiu. «Tra le somme stanziate nell’avanzo ci sono quelle per un altro progetto di vecchia data che riguarda la recinzione del Parco San Gavino, per il quale utilizzeremo 300mila euro da investire nel secondo lotto dei lavori. Con ulteriori 470 mila euro – aggiunge l’assessore – si procederà alla realizzazione della recinzione, della pavimentazione esterna e della scalinata di accesso alla chiesa dello Spirito Santo».Nel provvedimento è inserito anche il progetto regionale Lavoras (633mila euro) che prevede l’assunzione di unità lavorative all’interno del Comune.



