Abbanoa: interruzione acqua fino alle 8 di sabato



PORTO TORRES - Interruzione erogazione di acqua a partire da oggi 30 novembre fino a domani, primo dicembre. Lo comunica la società Abbanoa informando che a causa della eccessiva torbidità nell'acqua grezza in arrivo dall'invaso Coghinas, in diversi Comuni del territorio sarà necessario procedere all'interruzione dell'erogazione di acqua. A Porto Torres l'erogazione sarà sospesa dalle ore 21 del 30 novembre sino alle ore 8 del primo dicembre.