Droga nel Cagliaritano: 31enne in manette

CAGLIARI - Ieri (giovedì), la Guardia di finanza di Cagliari, durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, con particolare intenzione alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un 31enne cagliaritano, residente a Quartu Sant'Elena. Le attività di servizio hanno avuto origine durante uno dei controlli su strada effettuati ogni giorno dalle pattuglie della Guardia di Finanza, mirati a presidiare il territorio dell’intera provincia ed intercettare le diverse forme di illegalità economico finanziaria.



Durante un posto di controllo in Via Pindemonte, a Quartu Sant'Elena, un’autovettura, alla vista dei militari, si fermava bruscamente ed il conducente, sceso dal veicolo, si dava alla fuga, disfandosi di un involucro. Dopo un breve inseguimento, i militari riuscivano a raggiungerlo e ad immobilizzarlo; nel contempo recuperavano l’involucro precedentemente gettato dall’automobilista, risultato essere costituito da un panetto di hashish dal peso di circa 100grammi.



I finanzieri decidevano quindi di effettuare, con l’ausilio delle unità cinofile, una perquisizione a casa del fermato: qui, trovavano 14,6grammi di hashish, suddivisi in tre pezzi, occultati in una sdraio presente in giardino, 1,4grammi di hashish e 0,5grammi di marijuana posti in un recipiente in cucina, 9,7grammi di hashish, suddivisi in due pezzi e 4grammi cocaina occultati in un barattolo di patatine, tre coltelli intrisi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.



Le sostanze stupefacenti, gli strumenti rinvenuti ed un telefono cellulare sono stati sottoposti a sequestro e lo spacciatore è stato arrestato. A corollario della attività a contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle hanno contestato all'arrestato anche la guida senza patente (in quanto mai conseguita), nonché la mancanza di copertura assicurativa, revisione e documento di circolazione dell'autovettura, che è stata quindi sequestrata.