La Futsal Alghero sfida il Sanluri

ALGHERO – Oggi (sabato), alle 16.30, nuovo impegno casalingo per la Futsal Alghero nel girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. La squadra allenata da Fabio Cossu ospiterà l’Accademia Sanluri al Pala Corbia. I giallorossi sono reduci dal turno di riposo, mentre Sanluri ha perso di misura contro l’Ales, una delle formazioni più attrezzate del campionato. Match da non prendere sottogamba, dunque, per Trentadue e compagni, che vogliono allungare la striscia positiva. Dopo il ko di Arzachena, alla seconda giornata, sono arrivati tre importanti successi, l’ultimo dei quali contro il quotato Budoni.



“Non dobbiamo assolutamente adagiarci sugli allori – mette in guardia il giocatore-dirigente Daniele Pica – anche perché il campionato di C2 si sta rivelando molto equilibrato. Nonostante il turno di riposo, la squadra ha lavorato al meglio per arrivare pronta alla partita contro l’Accademia Sanluri e speriamo di raccogliere i frutti sul campo”.



